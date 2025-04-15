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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1322
Час на прочитання
1 хв

Відкрита рана: волонтер показав свіжі кадри з Покровська на Донеччині

У місті не залишилося вцілілих будівель.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Покровськ

Покровськ / © Denis Khrystov / Facebook

Волонтер показав свіжі кадри з Покровська на Донеччині. Це рана, яка не загоїться ніколи.

Про це написав Денис Хрестов.

“Іноді я забуваю, в який рік війни що відбувалося. Тому кожен етап війни поділяю на міста або регіони, звідки проходять евакуації. Які вже знищені. Зараз цей етап “Покровськ” — відкрита рана, яка не загоїться ніколи”, — зазначив Хрестов.

Раніше джерела BBC у Генштаб заявили, що для агресорки РФ пріоритетними напрямками залишаються агломерації міст на Донеччині, до яких російська армія змогла наблизитись 2024-го. Це агломерації Покровськ-Мирноград і Краматорськ-Слов’янськ-Костянтинівка.

Дата публікації
Кількість переглядів
1322
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