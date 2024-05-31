Відлік йде на години: коли відбудуться перші удари України американською зброєю по Росії

У Білому домі вважають, що в разі нових атак Росії зі своєї території, президентські обмеження можуть бути додатково ослаблені.

Президент США Джо Байден, під політичним тиском дозволив Україні завдавати обмежених ударів по території РФ з використанням зброї американського виробництва. У Вашингтоні вважають, що перших ударів по російських цілях залишилось чекати недовго.

Про це пише The New York Times.

"Це цілком може стати новою главою у війні для України", – цитує видання американських офіційних осіб.

Автори статті зазначають, що рішення Байдена – це перший випадок, коли американський президент дозволив обмежені удари по військових цілях всередині кордонів супротивника, який має ядерну зброю. Однак у Білому домі наголосили, що дозвіл обмежений лише "актами самооборони" для захисту Харкова та прикордонних територій від обстрілів, які Росія здійснює зі своєї території.

"Нещодавно президент доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати зброю, що поставляється США, для протидії вогневим діям у Харківській області, щоб Україна могла завдати удару у відповідь російським силам, які нападають на них або готуються атакувати їх", — йдеться в офіційній заяві Білого дому.

У заяві також зазначається, що політика адміністрації Байдена щодо заборони використання систем ATACMS або ударів дальньої дії всередині Росії не змінилася.

Видання зауважує, що попри "вузький" дозвіл Білого дому, який дозволить Україні завдавати випереджувальних ударів, якщо будуть докази підготовки до нападу або у відповідь на російський обстріл під Харковом, наслідки цього рішення "явно ширші". Досі Байден категорично відмовлявся дозволити Україні використовувати зброю американського виробництва за межами українських кордонів під приводом зусиль щодо "уникнення Третьої світової війни".

Але змінивши свою позицію, президент США "явно перетнув червону лінію, яку він сам і провів", зазначають автори статті. Крім того, представники його адміністрації визнали, що в разі нових атак Росії зі своєї території, президентські обмеження можуть бути додатково ослаблені.

"Це нова реальність і, можливо, нова ера в українському конфлікті", — сказав журналістам американський високопосадовець на умовах анонімності, враховуючи делікатність питання.

Офіційні особи США тепер заявляють, що перші контратаки ЗСУ по території Росії із застосуванням американської зброї розпочнуться протягом днів чи навіть годин.

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