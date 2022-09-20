"Відловлюють усіх": Жданов розповів про "мобілізацію" на окупованих територіях та заборону виїзду з Криму

Російські загарбники продовжують "мобілізацію" на окупованих територіях України, влаштовуючи облави. Окрім того, відповідає дійсності інформація про заборону виїзду з окупованого Криму.

На сьогодні залишити Крим без дозволу військового комісара неможливо.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Продовжуються заходи так званої мобілізації на тимчасово окупованих противником територіях. Це те, про що я казав: тільки-но людина бере паспорт громадянина РФ, їй одразу ж практично вручають повістку. І на територіях, які були окуповані до масового вторгнення російських військ до України, там просто йдуть облави і відловлюють усіх, виписують з лікарень", – повідомив експерт.

Він також прокоментував інформацію про заборону на виїзд чоловіків з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів.

"Писали в коментарях "дайте підтвердження". Ну, ось вам підтвердження прийшло, спробуйте виїхати без дозволу військкома з Криму. Це реалії сьогоднішнього дня. Тут жодної дезінформації в цьому плані немає", – сказав Жданов.

Нагадаємо, раніше у Представництві президента України в АРК повідомили, що окупанти в Криму почали будувати захисні споруди на адмінмежі з Херсонською областю. Також на півострові триває прихована "мобілізація", а від 19 вересня чоловікам заборонено виїжджати з Криму.

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