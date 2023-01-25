"Відмінусували" російський безпілотник: ЗСУ знищили "Орлан-10" на Сході

ЗСУ знищили ще один безпілотник окупантів

Українські війська 25 січня ліквідували ворожий штурмовик Су-25 та розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Про повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"25 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено російського штурмовика Су-25 та БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - вказано в повідомленні.

Зазначимо, що вчора, 24 січня, українські захисники збили літак окупантів.

У ніч проти 24 січня на східному напрямку українські захисники знищили три російські вертольоти Ка-52.