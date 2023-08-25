"Відмінусували сотні окупантів": у ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Також українські воїни знищили 23 одиниці військової техніки противника.
Збройні сили України за добу на Таврійському напрямку вбили 109 та поранили 106 російських загарбників.
Про це розповів бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.
За його словами, українська артилерія упродовж доби виконала 1327 вогневих завдань.
"За останню добу втрати ворога склали 273 особи (безповоротні - 109, поранені - 160, полон - 4)", - наголосив Тарнавський.
Також українські воїни знищили 23 одиниці військової техніки противника.
"Зокрема, йдеться про 6 бойових броньованих машин (ББМ), 7 артилерійських систем та мінометів, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 безпілотні літальні апарати, 6 одиниць автомобільної та 1 - спеціальної техніки. Крім того, було знищено 3 склади боєприпасів ворога", - поділився Тарнавський.
Зазначимо, Збройні сили продовжують працювати на Таврійському напрямку та знищувати окупаційні війська РФ.
Читайте також: