"Відмінусували сотні окупантів": у ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Збройні сили України за добу на Таврійському напрямку вбили 109 та поранили 106 російських загарбників.

Про це розповів бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

За його словами, українська артилерія упродовж доби виконала 1327 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога склали 273 особи (безповоротні - 109, поранені - 160, полон - 4)", - наголосив Тарнавський.

Також українські воїни знищили 23 одиниці військової техніки противника.

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"Зокрема, йдеться про 6 бойових броньованих машин (ББМ), 7 артилерійських систем та мінометів, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 безпілотні літальні апарати, 6 одиниць автомобільної та 1 - спеціальної техніки. Крім того, було знищено 3 склади боєприпасів ворога", - поділився Тарнавський.

Зазначимо, Збройні сили продовжують працювати на Таврійському напрямку та знищувати окупаційні війська РФ.

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