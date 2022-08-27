"Відмінусувався колаборант": на Запоріжжі знайшли повішеним "начальника поліції"

В окупованій Михайлівці на Запоріжжі знайшли повішеним колаборанта Андрія Рижкова, який з приходом російських загарбників став "начальником поліції".

До цієї зради Рижков служив у Держприкордонслужбі України.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Соцмережі повідомляють, що у окупованій Михайлівці Запорізької області знову відмінусувався колаборант. Пишуть, що його знайшли повішеним в петлі. Але остаточно поки що джерела не підтвердили. Тож в режимі очікування на офіційну інформацію", – йдеться в заяві.

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Журналіст додав, що Рижков колись був українським прикордонником, а отже складав присягу на вірність українському народові. Після відставки заснував громадську організацію з патріотичною назвою "Прикордонники Михайлівщини".

"Але зрадив. Сам запропонував себе окупаційній владі в якості "начальника поліції", – повідомив Цаплієнко.

Нагадаємо, з окупованого селища Борова Харківської області нещодавно з мішком на голові у невідомому напрямку вивезли заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського.

Біля Мелітополя "бавовна" на складах зброї окупантів

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