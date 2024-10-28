Відмова від частини українських територій в обмін на мир: Дуда звернувся до прихильників таких поступок

Анджей Дуда запропонував представникам деяких західних країн, які толерують здачу українських територій в обмін нібито на завершення війни, уявити себе на місці Києва.

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував представникам західних країн, які пропонують Україні відмовитися від окупованих територій, віддати Росії шматок своєї землі.

Про це Дуда заявив в інтерв'ю Sunday Times.

Польський президент запропонував представникам деяких західних країн, які толерують здачу українських територій в обмін нібито на завершення війни, уявити себе на місці Києва.

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"Якщо ви такі щедрі щодо Росії, чому б не віддати їй шматок своєї землі? Чому будь-яка суверенна країна повинна задовольняти Росію? На якій підставі, дозвольте запитати, Росія заслуговує на щось – особливо на чужу територію?" – звернувся він до політиків, які закликають Україну "змиритися" з втратою деяких земель.

Анджей Дуда наголосив, що будь-які поступки Москві, навіть найменші, стали б "катастрофічною помилкою". Він вважає, що послаблення позицій або територіальні поступки лише заохотили б Росію до подальших агресивних дій.

Водночас президент Польщі ухилився від прямої відповіді на запитання, чи здатна Україна повністю відновити контроль над усією своєю територією. Він зазначив чисельну перевагу Росії, але не дав конкретної оцінки щодо перспектив повного відвоювання Україною своїх земель.

Нагадаємо, Джей Ді Венс, кандидат у віцепрезиденти США від республіканської партії, соратник Дональда Трампа на днях заявив, що Україна повинна відмовитися від своїх територій, щоб покласти край війні з Росією.

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