Відмова від "мирного плану" Росії: у Путіна пригрозили – в РНБО відповіли

Наришкін погрожує жорсткішими умовами миру, у РНБО прокоментували його погрози.

У разі відмови від пропозицій Володимира Путіна такі умови миру будуть для України жорсткішими.

Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін в інтерв'ю ТАРС.

У Раді національної безпеки і оборони України відреагували на висловлювання Наришкіна.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що його дивує, як протягом стількох років росіянам вдавалося маскувати свої прохання під грізні заяви, і на це хтось вівся.

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"Якщо Україна відмовиться від пропозицій Путіна – наступні наші умови миру будуть більш жорсткі та складні", – директор сзр рф Наришкін. Це той, хто провалив зрив Саміту миру по задачі путіна. Завжди дивувався, як протягом стількох років росіянам вдавалося маскувати свої прохання під грізні заяви, і на це хтось вівся", – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, Володимир Путін назвав умови припинення вогню в Україні. Зокрема, диктатор вимагає "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Він зазначив, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану Росією частину. Крім того, диктатор хоче скасування санкцій проти Росії.

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