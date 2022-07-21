Відмова від повістки до військкомату: юристи роз'яснюють, в яких випадках це законно

Через введений воєнний стан військовозобов'язаним продовжують вручати повістки. Викликають до військкомату інколи навіть тих, хто звільнений від мобілізації. Чи можна відмовитися від повістки, якщо так, то в якому разі, розповідаємо в матеріалі ТСН.ua

Повістку можуть вручати співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки або ж представники органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ. Затверджена форма повістки передбачає, що її повинен виписати на конкретну особу керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати).

Чи законно вручати повістку у громадському місці

Багатьох громадян хвилює питання, чи законно вручати повістку у громадському місці. Як пояснює адвокат юридичної компанії «Міллер» Юрій Мельник вручати повістки в громадських місцях законно, а ось виписувати повістку на вулиці — ні. «Повістки мають виписуватися на конкретну особу саме в центрі комплектування. Усі ці проштамповані повістки, зупинка людей для перевірки документів, вписування прізвища на місці та спроби вручити повістку цій особі — такі дії фактично є незаконними. Їх можна вважати підробленням документів та викликати поліцію. Правоохоронці повинні зафіксувати факт звернення та незаконні дії, взяти пояснення. Надалі така зафіксована заява та пояснення можуть слугувати доказом під час оскарження вручення повістки», — розповідає адвокат.

У разі вручення повістки за якесь правопорушення, за порушення правил дорожнього руху, наприклад, діє той самий принцип. За словами юристів, якщо повістку випишуть на ваше ім'я одразу на місці правопорушення - це не законно.

Чи можна відмовитися від повістки?

За словами працівника адвокатського об'єднання «PwC Legal» Артема Крикун-Труша завжди можна відмовитися отримувати повістку та підписуватись щодо її отримання, але доведеться заплатити штраф. Якщо ж вручають повістку в громадському місці, та вписують дані в порожній бланк із підписом керівника центру комплектування потрібно пояснити, то це незаконно.

У разі відмови від повістки представники центру комплектування у присутності свідків можуть скласти акт відмови від отримання повістки. Ви теж не зобов'язані нічого писати або ставити підпис у цьому акті. Якщо акт таки складуть, то справу розглядатиме керівник центру комплектування, який може стягнути штраф від 850 до 1700 грн за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення). Накладення такого штрафу можна оскаржити в місцевому суді.

У суді центр комплектування буде доводити, що ви порушили правила обліку: саме за це (а не за відмову від повістки) передбачено штраф. За власне відмову покарання немає.

Під час вручення повістки представник центру комплектування ще не знає, чи порушуєте ви правила обліку, чи ні.

У разі, якщо ви виїхали на нове місце проживання, потрібно знятися з обліку та стати на новий облік протягом семи днів.

Якщо ви внутрішньо переміщена особа з окупованих територій, то маєте стати на військовий облік за новим місцем проживання незалежно від того, чи знялися ви з обліку вдома: часто це просто неможливо через окупацію та бойові дії.

Потрібно інформувати свій центр комплектування про зміни в житті та переміщення.

Якщо ви порушуєте згадані правила обліку, то підлягаєте адміністративній відповідальності. А якщо ви не ВПО, а лише проїздом у певному населеному пункті, то притягнути вас до відповідальності за порушення правил військового обліку там немає підстав», — пояснює Артем Крикун-Труш. В такому разі центру комплектування буде складно довести правопорушення - інформація про те, чи знялися ви з обліку, є лише у вашого попереднього центру, а даними військкомати не обмінюються.

Кримінальна відповідальність за ухилення від військового обліку може бути застосована не за перше порушення обліку, а лише після попередження керівником центру комплектування, коли ви не з'явилися за повісткою для уточнення облікових даних. Покарання від 3 до 5 років, згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації може бути призначено у разі, коли ви уточнили облікові дані, пройшли медкомісію, вам вручили повістку вже про призов на службу, але у визначений час ви не прийшли до центру комплектування.

Якщо повістка заповнена з помилками

В повістці до військкомату повинні бути вказані ПІБ військовозобов'язаного, наказ з'явитися до центру комплектування з підписом військового комісара, печаткою, в нижній частині - місце де повинна розписатися особа, яка отримує документ. У деяких повістках можуть бути різні формулювання, деякі центри комплектування пишуть "пропоную з'явитися", а інші "наказую".

Від повістки можна відмовитися якщо в ній вказані не всі особисті дані, або якщо вона заповнена з помилками. У разі, коли в повістці виявлені помилки, можна відмовитися від її підписання. Тоді працівник військкомату буде зобов'язаний скласти акт про відмову від отримання у присутності свідків. Акт передають у центри комплектування, які мають виправити помилки.

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