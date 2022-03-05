Відмова від російського газу: Німеччина підписала контракт на будівництво СПГ-терміналу

Відмова від російського газу: Німеччина підписала контракт на будівництво СПГ-терміналу

Майбутній термінал матиме річну потужність 8 мільярдів кубометрів.

Уряд Німеччини через державний банк KfW, нідерландський оператор Gasunie та німецька RWE підписали меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва терміналу з прийому СПГ у місті Брунсбюттель.

Про це повідомив керівник Оператора ГТС України Сергій Макогон у Facebook.

Він зазначив, що майбутня інфраструктура, що на 50% фінансується KfW та експлуатується Gasunie, матиме річну потужність з регазифікації 8 мільярдів кубометрів.

Макогон також наголосив, що наступними кроками повинні бути заборона компаніям РФ володіти або орендувати сховища газу у ЄС, а також значні обмеження або санкції на використання газопроводу "Північний потік-1".

Нагадаємо, в Німеччині заявили, що цілком готові відмовитися від російського газу.

Раніше США офіційно запровадили санкції проти російського "Північного потоку-2".