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Відмова від російського газу: Німеччина підписала контракт на будівництво СПГ-терміналу

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Майбутній термінал матиме річну потужність 8 мільярдів кубометрів.

Уряд Німеччини через державний банк KfW, нідерландський оператор Gasunie та німецька RWE підписали меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва терміналу з прийому СПГ у місті Брунсбюттель.  

Про це повідомив керівник Оператора ГТС України Сергій Макогон у Facebook.

Він зазначив, що майбутня інфраструктура, що на 50% фінансується KfW та експлуатується Gasunie, матиме річну потужність з регазифікації 8 мільярдів кубометрів. 

Макогон також наголосив, що наступними кроками повинні бути заборона компаніям РФ володіти або орендувати сховища газу у ЄС, а також значні обмеження або санкції на використання газопроводу "Північний потік-1".

Нагадаємо, в Німеччині заявили, що цілком готові відмовитися від російського газу.

Раніше США офіційно запровадили санкції проти російського "Північного потоку-2".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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