Відмова від відстрочки: коли ТЦК ухвалює таке рішення щодо військовозобов'язаного

Для того, аби отримати відстрочку і не мати проблем, громадянин має зібрати відповідний до свого випадку набір документів, подати їх на розгляд комісії при ТЦК і отримати позитивне рішення.

Військовозобов’язаний громадянин, який має підстави на відстрочку від мобілізації, має обов’язково оформити відстрочку від мобілізації офіційно, довівши своє право і підстави на відстрочку. Якщо ж він цього не зробить, то вважатиметься, що громадянин відмовився від свого права на відстрочку.

Про це розповіла адвокатка з військових питань Вікторія Доманська.

Відстрочку необхідно оформити

Частина військовозобов’язаних громадян України має право на відстрочку від мобілізації в особливий період.

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Для того, аби отримати відстрочку і не мати проблем із групами оповіщення від територіальних центрів комплектування, громадянин має зібрати відповідний до свого випадку набір документів, подати їх на розгляд комісії при ТЦК і отримати позитивне рішення.

Відмова від відстрочки

Відстрочка, як наголосила адвокатка, є дійсною лише тоді, коли громадянин зробив усі ці кроки. Бо навіть якщо він має усі підстави для відстрочки, але не оформив відповідну довідку від ТЦК – вважається, що таким чином, не використавши своє право на відстрочку, громадянин добровільно від відстрочки відмовився. І тому його можуть мобілізувати, попри наявність цих підстав, не оформлених документально.

Нагадаємо, закон про мобілізацію визначає, що від серпня частина українців втратила право на відстрочку.

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