Відмовитись від права на суверенітет та цілісність України: ISW про умови Росії для початку переговорів

РФ не відмовилась від своїх загарбницьких планів та не бажає вести рівноправні переговори з Києвом. Про це свідчать заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Це стало відомо з опублікованого звіту Інституту вивчення війни.

За даними ISW, Лавров ще раз повторив вимоги Росії про те, щоб Україна фактично відмовилася від свого права на суверенітет і територіальну цілісність, описавши це як передумову для початку мирних переговорів. Що передбачає капітуляцію України та підступну позицію РФ у переговорах.

30 грудня, в пропутінському виданні ТАСС вийшло інтерв'ю Лаврова, в якому, за його словами, Росія не братиме участі в жодних переговорах щодо припинення війни в Україні, якщо Україна не відмовиться від свого права та мети звільнити власну суверенну територію аж до міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Він додав, що це є "ультіматумом".

Аналітики ISW вважають, що Кремль, імовірно, намагається нав’язати Україні нереалістичні вимоги, які порушують міжнародне право, аби завадити справжнім добросовісним переговорам та змусити Захід підштовхнути Україну на поступки, зоокрема і територіальні.

Нагадаємо, мирні переговори між Росією та Україною все частіше стають головною темою для розмов. Останнім часом в інформаційному просторі ледь не щодня з’являються нові заяви як від західних, так і від українських лідерів про припинення війни дипломатичним шляхом.

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