Відмовився брати повістку: чоловікові із Миколаївської області загрожує 5 років в'язниці

Жителю селища Арбузинка Миколаївської області загрожує до 5 років позбавлення волі. Він під час загальної мобілізації відмовився від повістки.

Про це повідомили в прокуратурі Миколаївської області.

За даними слідства, чоловік за місцем свого проживання відмовився від отримання повістки та відправлення до військової частини для проходження служби.

Проти чоловіка відкрили провадження за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський та Верховна Рада оголосили в країні воєнний стан та загальну мобілізацію. Чоловікам віком 18-60 років тимчасово заборонили їхати за кордон, оскільки їх можуть призвати до армії.

На територіях, на яких запроваджено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації. Воєнний стан припиняється після закінчення терміну, на який його було запроваджено. За умови усунення небезпеки президент України може ухвалити указ про скасування воєнного стану. 16 листопада Верховна Рада подовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року.

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