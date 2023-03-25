"Відмовляються від масованих атак": у Збройних силах розповіли про нову тактику росіян

Росія припинила масовані атаки. У Збройних силах України кажуть, що загарбники, ймовірно, зосередили сили на об'єктах енергетичної інфраструктури.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, окупанти починають використовувати точкові удари.

"Тактика ворога зараз знаходиться у пошуковому стані. Вони підбирають, що з того, що вже було застосовано, може спрацювати, тому що масовані ракетні атаки вже відходять у минуле, у них немає такого потенціалу, щоб запустити одразу 50-70-80 ракет, - це вже дуже безглуздий крок, але виключати в абсолюті його неможливо", - сказала Гуменюк.

Також вона додала, що російські загарбники "вочевидь" використовуватимуть точкові атаки - ракетні або дронові.

"Скоріш за все, в пріоритеті залишатимуться об'єкти енергетичної інфраструктури", - сказала Гуменюк.

Раніше у Силах оборони заявили, що ЗСУ продовжать завдавати ударів по військовим об'єктам росіян у тимчасово окупованому Криму.

Також керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що вже зараз є ознаки підготовки окупантів до "жесту доброї волі" у Херсонській області.