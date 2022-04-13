Відносини Медведчука з РФ і фальшиві лабораторії з виготовлення "бойових" наркотиків: головні фейки та маніпуляції доби

У РФ заявили, що Медведчук ніколи не мав закулісних відносин з країною-агресоркою.
Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 13 квітня.
Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.
Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
- Прессекретар президента РФ заявив, що "Медведчук ніколи не мав закулісних відносин із Росією". Водночас він наголосив, що "жодної військової операції в Україні не було б, якби в Києві враховували ідеї Медведчука щодо нормалізації відносин". Застерігаємо: це – маніпуляція
- Попри те, що українські війська ведуть оборонну війну, губернатор Курської області заявив, що "українська сторона обстріляла прикордонний пункт РФ, а російські прикордонники відкрили вогонь у відповідь". Застерігаємо: це – маніпуляція!
- Міноборони РФ стверджує, що незаконні збройні формування ОРДО "виявили під Маріуполем лабораторію з виготовлення "бойових" наркотиків для українських націоналістів", але пропагандисти зіпсували задум РФ та додали до повідомлення фото харківської школи. Застерігаємо: це – фейк!
Читайте також: