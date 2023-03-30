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Відносини між ЄС та Китаєм залежать від позиції Пекіна щодо війни в Україні — голова Єврокомісії

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Відносини між ЄС та Китаєм залежать від позиції Пекіна щодо війни в Україні — голова Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляйєн заявила, що відносини між Євросоюзом та Китаєм є важливими і складними.

Позиція Пекіна щодо російського вторгнення в Україну буде визначальним фактором для відносин між країнами Європейського союзу та Китаєм.

Про це заявила голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн, повідомляється у її Twitter.

"Те, як Китай діятиме на тлі ситуації в Україні, буде визначальним фактором подальших відносин між ЄС та Китаєм", - заявила вона.

Вона зазначила, що відносини між Євросоюзом та Китаєм є важливими і складними, тому дуже важливо, щоб вони розвивались у правильному напрямку, що відповідає інтересам та національній безпеці країн Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник Держдепу Ведант Патель заявив, що у Вашингтоні не приймуть "мирних пропозицій" Китаю або інших країн щодо війни, які можуть підігравати Кремлю.

Крім того, ми раніше інформували, що Китайський лідер Сі Цзіньпін офіційно оголосив, що готується до війни.

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Дата публікації
Перегляди
735
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