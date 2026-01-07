Відновлення після війни: Кулеба назвав несподіваний інструмент безпеки

Фортифікаційні споруди

Реклама

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба окреслив своє бачення підходів до безпеки та відновлення українських міст після війни.

Про це Кулеба розповів в інтерв’ю Економічній правді.

За його словами, Україна має відмовитися від ідеї “стін” і натомість готуватися до нової реальності, де ключову роль відіграватимуть інші інженерні та оборонні рішення.

Реклама

“Моя рамка дуже проста: стіна – ні, тунелі – так”, – заявив Кулеба, пояснюючи, що ізраїльський досвід показав обмежену ефективність фізичних бар’єрів. Водночас він наголосив, що інші інструменти захисту мають стати частиною післявоєнного відновлення України.

За словами міністра, подібні рішення суттєво змінять спосіб життя у прифронтових та прикордонних регіонах. Він визнав, що не всі мешканці, зокрема Харкова, будуть готові прийняти такі умови навіть після завершення війни.

Окремо Кулеба згадав Херсон, зазначивши, що там реалізація подібних рішень буде значно складнішою з інструментальної точки зору. Ще інша ситуація – в Одесі: попри наявність катакомб, вони не дають практичних переваг для оборони.

Міністр підкреслив, що питання безпеки та відновлення мають обговорюватися всередині країни відкрито, але з урахуванням воєнних ризиків.

Реклама

“Це має стати частиною нашого відновлення – того, про що ми домовимося між собою і про що мінімально знатиме – наголосив Кулеба.

Раніше ми розповіли, як відбувається будівництво оборонних споруд і в чому велика небезпека.