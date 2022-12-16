Відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше – "Укренерго"

По всій території України наразі діє режим аварійних відключень електроенергії і відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше.

Про це повідомили в "Укренерго".

Основною ціллю нових масованих ракетних атак з боку РФ знов стали магістральні мережі та об’єкти генерації. Внаслідок обстрілів у системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії.

"На жаль, є влучання. Найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи", – йдеться в повідомленні.

Наразі в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, робота відбувається синхронно з європейською континентальною мережею.

В "Укренерго" також наголосили, що запроваджений режим надзвичайної ситуації – тільки для учасників ринку електроенергії та стосується виключно ринкових операцій.

"Наразі по всій території України діє режим аварійних відключень. Зважаючи на те, що це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди", – поінформували в "Укренерго".

Нагадаємо, російські війська влаштували 16 грудня масований ракетний обстріл України, випустивши 76 ракет. Українським системам ППО вдалося збити 60 із них.

Ворожі атаки пошкодили орієнтовно дев'ять об'єктів генерації. Були влучання і в об'єкти розподілу електроенергії. Також обмежено потужності атомних станцій. В Міненерго закликали з розумінням поставитися до аварійних відключень світла.

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