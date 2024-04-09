Відновлення енергосистеми після російських атак: про що попередив Зеленський

Захист енергетичних об'єктів та іншої життєво важливої інфраструктури, а також оборона фронту — це серйозний виклик.

Минулого місяця Росія розпочала другий масштабний наступ на енергетичну систему України, зруйнувавши щонайменше вісім електростанцій і кілька десятків підстанцій.

Про це пише Reuters.

Коли 29 березня російська атака занурила українську теплову електростанцію в темряву, 51-річний Ігор не мав часу на роздуми. Він схопив ліхтарик і попрямував заповненою пилом диспетчерською, щоб врятувати залишки системи — коли стіни станції падали, він кричав, щоб дізнатися, чи вижив хтось інший з-поміж важливого персоналу під час вибуху.

“Нам страшно, як і всім нормальним людям, але це наша робота”, — сказав Ігор, який працює на станції вже 23 роки.

Масштабна атака на українську енергосистему

Reuters пише, що Київ заявляє — Росія використала понад 150 ракет і 240 ударних безпілотників протягом одного тижня, починаючи з 22 березня, відключивши електрику, опалення і навіть водопостачання для 2 мільйонів українців, згідно з парламентською оцінкою.

Інтенсивність атак, які також були спрямовані на об'єкти сонячної та гідроелектроенергетики, змусила Київ імпортувати електроенергію і спричинила побоювання щодо стійкості енергетичної системи, яка була підірвана російською повітряною кампанією в першу зиму повномасштабної війни.

Росія заявила, що енергетична система є законною воєнною ціллю, і назвала атаки минулого місяця “ударами помсти’, спрямованими на покарання України за напад на російські прикордонні регіони.

Повний колапс системи, який може призвести до відключення електроенергії та водопостачання в містах, наразі малоймовірний, заявив минулого тижня в інтерв'ю агентству Reuters голова національної енергокомпанії “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Уникнення колапсу енергосистеми значною мірою залежить від швидкого ремонту об'єктів, подібних до того, який відвідали журналісти Reuters у понеділок, 8 квітня, де люди в захисних костюмах і касках працювали у величезному залі, заповненому металом і бетоном, зміщеними і покрученими внаслідок авіаудару.

“Щоб виробляти взимку, нам потрібно відремонтувати конструкцію будівлі, дах, — сказав Андрій, сім'я якого працювала на заводі протягом багатьох поколінь. — Інакше обладнання замерзне”.

Що відомо про ремонт

Завод попросив Reuters не розголошувати його місцезнаходження та прізвища працівників з міркувань безпеки. За словами операторів, один енергоблок станції може забезпечити електроенергією 10-15 невеликих міст, але атака 22 березня вперше зупинила виробництво енергії, а нещодавні удари пошкодили майже все обладнання.

Приватний оператор ДТЕК заявив, що його станції, які задовольняють близько чверті енергетичних потреб України, втратили 80% своєї потужності внаслідок атак. Компанія повідомила Reuters, що сподівається відновити щонайменше 50% втрат протягом наступних чотирьох місяців, а загальні витрати оцінюються в 230 мільйонів доларів.

Три атомні електростанції забезпечують більшу частину електроенергії в Україні навіть після того, як російські війська захопили та окупували Запорізьку АЕС з шістьма реакторами, найбільшу в Європі, на початку вторгнення.

Але пошкодження українських теплових і гідроелектростанцій, ймовірно, ускладнить навігацію в умовах припливів і відпливів попиту, кажуть представники енергетичної галузі. А запасні частини важко дістати.

“Це обладнання більше не виробляється жодним заводом на території України, тим паче, що більша його частина походить з Радянського Союзу, — говорить Андрій про завод, який почав функціонувати наприкінці ХХ століття. — Ми робимо все, що в наших силах, і не тільки, щоб знайти йому заміну”.

“Нам потрібні Patriot”

Захист енергетичних об'єктів та іншої життєво важливої інфраструктури, а також оборона фронту — це серйозний виклик.

“Впевненість у тому, що ця ситуація не повториться завтра, є найважливішою на цей момент для нас і для основного персоналу, який не може покинути своє робоче місце попри ракетні обстріли”, — сказав Андрій.

Президент України Володимир Зеленський та інші високопосадовці в Києві майже щодня звертаються до своїх союзників і партнерів із закликом надати Україні більше засобів протиповітряної оборони.

Цьогорічні російські високоточні ракетні удари по об'єктах електроенергетики завдали шкоди, яка потребує більше часу для відновлення, ніж удари по системах передачі електроенергії минулого року, сказав речник ДТЕК, який відмовився назвати своє ім'я. “Минулого року, — сказав він, — ми не могли не помітити, як вони завдали шкоди”.

Ігор висловився різко: “Вони точно знають, на що вони націлені”.

Зеленський сказав, що наразі Україна може впоратися, використовуючи запаси, але вже робить складний вибір щодо того, що захищати. Його прохання про надання 25 зенітно-ракетних комплексів Patriot в суботу, 6 квітня, стало наслідком багатомісячного опору ухваленню Конгресом великого пакету військової допомоги США.

На електростанції ремонтні роботи тривають цілодобово попри неминучу загрозу. Інший працівник Олег сказав, що його та інших надихає той факт, що українці не здаються.

“Хлопці на передовій захищають нашу країну, — сказав він, — і ми боремося тут, як можемо”.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії у ніч проти 31 березня атакувала кілька підстанцій НЕК “Укренерго” на Одещині. Внаслідок одного з ударів від загальної енергосистеми короткостроково відключались ТЕЦ та понад 170 тисяч споживачів. Знеструмлювалися побутові споживачі в Одесі та області (їх частково заживлено), а також припиняли генерацію об’єкти ВДЕ – дві біогазові станції та вітрова електростанція.

Читайте провідні новини дня: