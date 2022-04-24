Відновлення контролю над населеними пунктами та підводні човни РФ в Чорному морі: яка ситуація на півдні України

Відновлення контролю над населеними пунктами та підводні човни РФ в Чорному морі: яка ситуація на півдні України

Загальні втрати противника складають 74 російських військових й 13 одиниць техніки.

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України.

Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.

На Херсонщині, напередодні фейкового референдуму ворог намагався активізуватися. Спроби проведення штурмових дій в напрямку Олександрівки та Таврійського успіхів не мали. Намагання заволодіти Миколаївкою також виявилися не вдалими. Нанесенням вогневого ураження артилерією загальної підтримки угруповання атаки противника відбито.

Українськими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області.

Накопичення живої сили та техніки в районі Киселівки для подальшого наступу на Посад-Покровське зазнало вогневого ураження нашими підрозділами. Зазнаючи значних втрат, ворог відійшов у бік Чорнобаївки.

Загальні втрати противника складають 74 російських військових й 13 одиниць техніки, серед яких 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БПЛА-розвідники.

По Одесі був завдавданий з літаків стратегічної авіації ТУ-95 Росії. 3 з 8 ракет було збито силами протиповітряної оборони. Решта влучили у об'єкти інфраструктури міста, серед яких багатоповерховий житловий будинок з мирними мешканцями та кладовище. Зараз відомо про загибель 8 осіб, серед яких 1 дитина, постраждало 18 осіб. Роботи тривають, Інформація уточнюється. На інших об’єктах постраждалих немає.

В Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання становить близько 20 одиниць, серед яких є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу «Калібр». Блокуючи судноплавство, проводячи викриття надводної ситуації та повітряну розвідку, вони продовжують нести загрозу ракетного удару майже по всій території України.

Після 22.00 23 квітня знов відбулась ракетна атака на Одещину з моря, ворожі ракети, випущені в напрямок порту Південний збито силами ППО.

"Наголошуємо на дотриманні встановлених правил та обмежень, не наражайте себе на небезпеку, виконуйте алгоритм дій за сигналами повітряної тривоги, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації.

Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.

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