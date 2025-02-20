Відновлення порядку після війни: яку роль можуть виконати європейські війська в Україні

Місія не передбачає безпосередньої участі в бойових діях або розгортання в прифронтових зонах. Основне завдання — забезпечення стабільності.

Західні чиновники розглядають можливість розміщення британських та інших європейських військових у ключових українських містах, портах та на об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на атомних електростанціях. Це стане частиною заходів безпеки у разі укладення угоди про припинення вогню з Росією.

Про це пише Sky News.

Місія не передбачає безпосередньої участі в бойових діях або розгортання в прифронтових зонах. Основне завдання — забезпечення стабільності, повернення українських біженців та відновлення критичної інфраструктури.

Серед можливих заходів:

Охорона міст, портів та енергетичних об’єктів, зокрема атомних електростанцій.

Розміщення військових кораблів у Чорному морі, що передбачає розмінування та патрулювання для безпечного судноплавства.

Патрулювання повітряного простору із залученням літаків НАТО, що базуватимуться за межами України, для поступового відновлення цивільних авіаперельотів.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Королівський флот Великої Британії може відіграти ключову роль у забезпеченні безпеки Чорного моря.

Неясно, чи буде це питання обговорюватися на зустрічі британського прем’єра Кіра Стармера з Дональдом Трампом, яка запланована найближчими днями. Водночас США поки не заявляли про свою позицію щодо такого розміщення військ.

Американський міністр оборони Піт Хегсет вже виключив можливість участі армії США в подібній місії, хоча саме американська підтримка розглядається як вирішальний фактор для її ефективності.

Росія, зі свого боку, заявила, що розміщення будь-яких європейських або натовських сил в Україні буде "неприйнятним".

Раніше повідомлялось, що європейські миротворці можуть бути розміщені в Полтаві, Кривому Розі та Дніпрі.