Відновлення руху під Києвом: коли відкриють тимчасові мости на Варшавській та Житомирській трасах

Відновлення автомобільних і залізничних переправ через річку Ірпінь під Києвом - в активній фазі. Мости підірвали, аби завадити ворогу країни-агресорки дістатися до Києва.

Наразі вже відкрили тимчасовий міст у Романівці. За кілька днів запустять переправу у селі Стоянка на Житомирській трасі. Зголом відновлять залізничне сполучення Київ-Ковель, що на Варшавській трасі.

Що наразі відбувається на місцях відбудови і як триває робота, у матеріалі ТСН.



В селі Стоянка, що під Києвом, працють одразу над двома переправами. Перший шляхопровід на автомобільній дорозі Київ-Чоп зруйновано. Саме цим мостом росіяни планували дістатися до Києва, до якого звідси всього сім кілометрів. Але його підірвали. Нині працівники “Укравтодору” розбирають руїни.

Тим часом фахівці Державної спецслужби транспорту завершують іншу переправу - тимчасову. На торф'яному, примхливім грунті її звели за десять днів.

Міст уже практично готовий, залишилося закінчити лише під'їздні шляхи. Здебільшого це для легкового авто, але за потреби вантажний автомобіль цей міст теж витримає. Хоча їх, ймовірно, будуть відправляти в об'їзд.



"Розрахункова навантаженість мосту до 30 тонн. Він побудований на дерев'яних палях, металеві прогони. Завдовжки 20 метрів, завширшки 8,5 метри. Буде працювати скільки потрібноо: доки не відновлять шляхопровід основний", - каже речник Державної спеціальної служби транспорту Олег Феценець.



Рух дозволять вже за кілька днів. Це буде друга відновленна переправа через річку Ірпінь. Менше тижня тому запрацював міст у Романівці. Крім того, тривають підготовчі роботи для переправи на Варшавському шосе, що біля Бучі та Гостомеля.

Складніше і триваліше буде під час відбудови залізничного мосту на в'їзді в Ірпінь. “Завдання - відновити міст по парній колії. буде додатковий прогін зроблений - 18,5 метра. Зараз забиваються дерев'яні палі для облаштування фундаменту”, - каже керівник Львівського мостобудівельного поїзда Костянтин Іщук.

На будівництво дають собі тижні три-чотири. За послідовністю робіт все буде так: закінчується забивання сваїв, потім на край колії має підїхати великий залізничний кран, аби підняти частину мосту. Справа у тому, що поки цього не зробити, то немає куди підставити домкрат, аби вирівняти повністю міст.

Коли запрацює одна колія - парна, тоді візьмуться за іншу - не парну. До слова, це лінія Київ - Ковель. Їй 120 років. На її пам'яті було три випадки підривання мосту: в часи Жовтневої революції, під час Другої світової війни та сучасної війни - російсько-української.

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