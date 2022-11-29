Відновлення системи ніхто не ставив під сумнів: в Укренерго розповіли, як повертали до країни світло після ударів Росії

Блекаут - це не кінець світу, це важке випробування, після якого система починає своє відновлення.

Відновлення системи енергопостачання після російських ударів ніхто не ставить під сумнів. Українські енергетики першими в світі, хто став реагувати на терористичні атаки такого рівня.

Про це в інтерв’ю “НВ. Бізнес” розповів голова Укренерго Володимир Кудрицький.

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“Блекаут це не кінець світу, це важке випробування, після якого система починає своє відновлення. Тому відновлення системи ніхто не ставив під сумнів. Наші досвідчені диспетчери стали першими в світі, хто стикнувся з необхідністю реагувати на терористичну атаку такого рівня. Вони діяли чітко за протоколами, розробленими для таких випадків. Головне завдання було — з'єднати систему, відновити можливість видачі потужності з електростанцій, а також можливість передачі електроенергії на велику відстань. І це завдання було виконано”, - наголосив Володимир Кудрицький.

Також він додав, що наступним важливим завданням було “підняти” атомні блоки. На вечір 24 листопада енергетикам вдалося забезпечити половину необхідного енергоспоживання країни.

“Пріоритетно заживлювали водоканали, водоочисні споруди, теплопостачання, лікарні. На ранок 25 листопада в системі вже було дві третини необхідної країні електроенергії”, - підкреслив очільник Укренерго.

Нагадаємо, що для того, щоб відновити енергосистему, Україні потрібні дві речі: трансформатори та сучасні комплекси протиповітряної оборони.

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