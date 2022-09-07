"Відновлення СРСР": назвали нову сакральну дату "референдуму" в окупованих регіонах України

Тепер загарбники планують провести свій цирк у листопаді з нагоди більшовицького перевороту 1917 року.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя зазначив, що росіяни перенесли так званий "референдум" на 4 листопада.

"Як ми вже неодноразово казали, найбільша організаційна проблема росіян - відмінність між окупованими Донецькою, Луганською областями та частинами Харківської, Херсонської та Запорізької областей. Бачимо, сьогодні топ-російська політична мраZота озвучила про єдність дати та підходу. Один день - 4 листопада", - написав Андрющенко.

Він зазначив, що ці псевдореферендуми окупанти хочуть підігнати під 7 листопада - чергову річницю більшовицького перевороту.

"Не складно прорахувати, що, за планом, датою проголошення рішення самою росією має бути символічне 7 листопада (день більшовицького збройного перевороту, якщо хто забув). Таке собі відновлення срср. Що тут додати. Це не перша, але точно не остання озвучена дата. З огляду на жести доброї волі та відсутність паніки, росіянам варто думати про референдуми іншого роду. Але то таке", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, гауляйтер Стремоусов заявив, що "референдум" на окупованій Херсонщині поки не проводитимуть.

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