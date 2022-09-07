Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Відновлення СРСР": назвали нову сакральну дату "референдуму" в окупованих регіонах України

Дата публікації
Перегляди
2395
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Відновлення СРСР": назвали нову сакральну дату "референдуму" в окупованих регіонах України

Фото: Associated Press

Російські окупанти вкотре перенесли проведення референдуму в окупованих районах України.

Тепер загарбники планують провести свій цирк у листопаді з нагоди більшовицького перевороту 1917 року. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

Радник міського голови Маріуполя зазначив, що росіяни перенесли так званий "референдум" на 4 листопада. 

"Як ми вже неодноразово казали, найбільша організаційна проблема росіян - відмінність між окупованими Донецькою, Луганською областями та частинами Харківської, Херсонської та Запорізької областей. Бачимо, сьогодні топ-російська політична мраZота озвучила про єдність дати та підходу. Один день - 4 листопада", - написав Андрющенко. 

Він зазначив, що ці псевдореферендуми окупанти хочуть підігнати під 7 листопада - чергову річницю більшовицького перевороту. 

"Не складно прорахувати, що, за планом, датою проголошення рішення самою росією має бути символічне 7 листопада (день більшовицького збройного перевороту, якщо хто забув). Таке собі відновлення срср. Що тут додати. Це не перша, але точно не остання озвучена дата. З огляду на жести доброї волі та відсутність паніки, росіянам варто думати про референдуми іншого роду. Але то таке", - написав Андрющенко. 

Нагадаємо, гауляйтер Стремоусов заявив, що "референдум" на окупованій Херсонщині поки не проводитимуть.

Читайте також:

Сапери з нуля: унікальні кадри з навчань на Київщині

Сапери з нуля: унікальні кадри з навчань на Київщині

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація