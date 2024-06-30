Відновленню не підлягає: на Харківщині російський бронетранспортер знищили дронами – відео

Ворожу бойову машину прикордонники помітили у лісосмузі.
На Харківщині, на Вовчанському напрямку, бійці прикордонної бригади "Гарт" за допомогою FPV-дронів знищили російський бронетранспортер.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ і опублікувала відео.
Днями оператори БпЛА підрозділу "Фурія" виявили та знищили ворожий бронетранспортер.
"Сховану ворожу бойову машину прикордонники помітили у лісосмузі й за допомогою безпілотників здійснили ураження бронетехніки. Удар двох fpv-дронів – БТР загарбників відновленню не підлягає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Зеленський вразив співвідношенням втрат України та РФ у війні.
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