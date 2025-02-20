Відновлюємо позиції та рухаємось вперед: у ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Покровська

Ворог зменшив інтенсивність, але продовжує штурмові дії
На Покровському напрямку російські загарбники зменшили інтенсивність, але штурмові дії відбуваються все ще не припинилися.
Про це в етері Еспресо розповів командир ударної безпілотної роти 68-ї окремої єгерської бригади "Шершні Довбуша" В'ячеслав.
"Противник тривалий час не міг взяти нас напряму в лоб, намагаючись обходити Покровськ з заходу, щоб взяти місто в котел. Там трохи стабілізували ситуацію. Наша бригада працює перед самим містом на півдні. Наразі противник зменшив інтенсивність, але не скажу, що штурмові дії ворога зовсім припинилися", - зауважив військовий.
Він розповів, що раніше на позиції Сил оборон наступало по 20 ворожих піхотинців кожну годину-дві, штурмували на різних напрямках, по різних позиціях. Зараз штурмів набагато менше.
"Ми навіть відновили деякі позиції, рухаємося вперед, відтискаючи противника назад", - наголосив В'ячеслав.
Раніше повідомлялося, що росіяни сконцентрувалися на півдні Покровська.
Ми раніше інформували, що окупанти намагаються оточити ЗСУ на Донеччині.
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