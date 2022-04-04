Відновлюють рух трамваїв і знову їздитиме транспорт на Північному мості: як Київ повертається до звичного ритму життя

Відновлюють рух трамваїв і знову їздитиме транспорт на Північному мості: як Київ повертається до звичного ритму життя

Водіїв закликають пропускати автівки швидкої допомоги та гуманітарні вантажі.

На Північному мості повністю відновлено рух транспорту в обох напрямках. Також відновлює роботу швидкісний трамвай № 3.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Дарницький міст, як зазначається, традиційно працює для автомобільного сполучення лівого й правого берегів. Південний міст залишається відкритим для громадського транспорту.

Швидкісний трамвай № 3 також відновлює роботу від станції "Ромена Роллана" до станції "Старовокзальна". Від 4 квітня буде курсуватиме і трамвай № 19 від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка.

Продовжують роботу за постійними схемами трамвайні маршрути №№ 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А. Трамвайне сполучення організоване на ділянці "Подільське ТРЕД – Контрактова площа".

Водіїв закликають дотримуватися ПДР та пропускати автівки швидкої допомоги та гуманітарні вантажі.

Нагадаємо, у Києві метро знову їздитиме через Південний міст.

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