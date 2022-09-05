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Видобували граніт та фінансували окупантів: СБУ наклала арешт на активи підприємства родини зрадника Сальдо

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Видобували граніт та фінансували окупантів: СБУ наклала арешт на активи підприємства родини зрадника Сальдо

Служба безпеки України арештувала активи компанії, яка була підконтрольна зрадникові Сальдо з тимчасово окупованої Херсонщини.

В Україні СБУ наклала арешт на активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина екснардепа-зрадника та гауляйтера тимчасово окупованої Херсонщини Володимира Сальдо.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, компанія, кінцевим бенефіціаром якої є Сальдо, пов’язана із видобутком та обробкою граніту. Прибуток від її діяльності Сальдо спрямовував на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави.

“Вирішується питання щодо передавання арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”, - наголосили в СБУ.

© Служба безпеки України
Фото: Служба безпеки України
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Нагадаємо, що у Запорізькій області знищено склад бюлетенів для псевдореферендуму та базу ФСБ.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2164
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