Відома блогерка Mamasita показала, як окупанти потрощили її будинок у Гостомелі

Відома блогерка Mamasita показала, як окупанти потрощили її будинок у Гостомелі

На щастя, блогерка з чоловіком встигли вчасно виїхати.

Відома українська блогерка і twerk-танцівниця Марія Скорченко, відома під псевдонімом Mamasita, показала, як окупанти потрощили її будинок у Гостомелі.

У сторіс своєї сторінки в Instagram блогерка поділилася фото, на яких видно розкидані по будинку речі, сміття. Загарбники не нехтували дорогим алкоголем та їжею, яка була у домі. Окрім того окупанти прострілювали вікна, перерили всю одежу, розбили техніку.

instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a

instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a

instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a

"Рускій мір" навів порядок і в моєму домі. Орки жили, пиячили, гадили, перерили всі труси і речі. Дивилися наші фотки і розкидали їх будинком", - розповіла Марія.

instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a

instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a

instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a

Як зізналася Марія, вони з чоловіком вчасно виїхали з Гостомеля. Окрім того блогерка вдячна, що її будинок принаймні вистояв, на відміну від житла її сусідів. "Сльози на очах, коли бачу, що сталося з будинками наших сусідів", - зізналася Марія.

instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a

instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a

Читайте також: