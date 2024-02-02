Відома художниця розповіла про серйозне поранення чоловіка на фронті і панічні атаки 6-річного сина

Відома художниця Євгенія Гапчинська розповіла про серйозне поранення чоловіка Дмитра на передовій та про панічні атаки в 6-річного сина, які почалися через війну.

До слова, обранець Гапчинської пішов захищати Україну від окупантів ще на початку повномасштабного російського вторгнення. Дмитро служив на передовій. Як розповіла Євгенія в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", у листопаді минулого року чоловік отримав серйозне поранення. Нині він перебуває в лікарні. Дмитру зробили декілька операцій і він відновлюється.

Чоловік Євгенії Гапчинської / Фото: instagram.com/e.gapchinska

"Дмитро зараз поранений перебуває в лікарні. Він отримав поранення ще в листопаді. У нього розірвано міною кість і три осколки в спині. Йому зробили вже першу операцію у Харкові. Йому пересадили шкіру з ноги на руку. Зробили ще одну операцію в Києві і робитимуть ще третю", - розповіла художниця.

Гапчинська говорить, що після реабілітації військово-лікарська комісія (ВЛК) буде вирішувати, чи звільняти Дмитра з військової служби, чи знову відправляти на фронт.

Чоловік Євгенії Гапчинської / Фото: instagram.com/e.gapchinska

"Це буде вирішувати ВЛК. Якщо руку зберуть і вона працюватиме, якщо він буде боєздатним, то далі піде воювати", - поділилася художниця.

Також Гапчинська розповіла про 6-річного сина. За словами художниці, хлопчик неабияк тяжко переживає війну. Зокрема, у сина Євгенії почалися жахливі панічні атаки, окрім того, йому складно даються розмови з батьком-військовим.

Чоловік Євгенії Гапчинської з сином / Фото: instagram.com/e.gapchinska

"Він важко переживає війну. Він важко пережив ці всі переїзди у нього були дуже важкі панічні атаки, його трясло, він боявся до ванни заходити, він кричав, це були дуже страшні панічні напади. Він ходив до психолога, а потім сказав, що не хочу. З татом спілкується через відеозв'язок, але іноді йому хочеться так плакати, що він не може з ним розмовляти. Коли чоловік телефонує, син плаче, біжить до своєї кімнати і каже, що не може розмовляти", - поділилася Євгенія.

Читайте також: