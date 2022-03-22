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Відома російська співачка зняла український прапор з Енергодарської міськради – розпочато провадження

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Відома російська співачка зняла український прапор з Енергодарської міськради – розпочато провадження

instagram.com/julia_chicherina

Юлія Чичеріна зафільмувала свої дії.

Російська рокспівачка, прихильниця "руского міра" Юлія Чичеріна, яка вже давно підтримувала терористів "ЛДНР", зняла український прапор із Енергодарської міськради.

Інцидент, який артистка зняла на відео, стався 21 березня.

Через наругу над державним символом України розпочато провадження. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканість України (ч. 1 ст. 110 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 21 березня 2022 року Чичеріна прибула до Енергодара для підтримки військовослужбовців країни-агресорки. З метою утвердження відокремлення окупованого міста від території України, співачка разом з окупантами зняла з даху будівлі мерії Енергодара український прапор. У такий спосіб вона здійснила наругу над державним символом України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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