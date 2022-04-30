Відома співачка показала свою квартиру після ракетного обстрілу Києва – відео

Українська співачка та бандуристка Марина Круть, яка більш відома як KRUTЬ, показала наслідки ракетного удару по Києву.

Так, 28 квітня ввечері Росія випустила дві ракети по столиці, які влучили у житловий будинок у Шевченківському районі.

Учасниця Нацвідбору на "Євробачення-2020" поділилася, що вибухи сталися неподалік від її будинку. Внаслідок чого у її квартирі вибуховою хвилею вибило вікна та двері.

На сторінці в Instagram бандуристка розмістила три відео. На першому Марина показала будинок, у який влучила ракета, а на інших двох – своє помешкання.

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Як поділилася Круть, на момент вибуху вона перебувала на Хмельниччині. Того ж вечора росіяни обстріляли й цю область.

Пригадала музикантка і про свою сусідку, журналістку Віру Гирич, яка загинула в столиці.

"Загинула одна людина. Журналістка, яка працювала у "Свободі слова", Віра Гирич. Ракета залетіла прямо в її квартиру. Світла пам'ять", – поділилася артистка.

Також KRUTЬ звернулася до захисників та захисниць України, зазначивши, що до кінця життя її концерти для них безкоштовні.

Нагадаємо, днями Дмитро Танкович розповів, що окупанти зробили з його будинком у Бучі. Будинок шоумена вцілів. Утім, окупанти обікрали його та забрали звідти всі цінні речі.

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