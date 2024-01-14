Відома українська акторка показала рідкісний кадр з чоловіком-воїном, який з передової вийшов на зв'язок

Відома українська акторка Вікторія Білан поділилася, що днями вперше за довгий час мала змогу поспілкуватися зі своїм чоловіком-захисником Володимиром Ращуком.

У мирному житті відомий актор Володимир Ращук з початком повномасштабної війни пішов захищати Україну. Зараз воїн є командиром 7-ї роти 3-го батальйону Свобода у складі бригади швидкого реагування Нацгвардії України Рубіж. 2023 року, у вересні, Ращук став ветераном війни.

Володимир Ращук / Фото: instagram.com/vikki.bilan

На сторінці в Instagram Вікторія Білан розмістила кадр з чоловіком, який був зроблений під час їхньої розмови онлайнзв'язком. До розмови доєдналася й донька подружжя Катерина. Ращук зумів зателефонувати родині з передової і итрохи з ними поспілкуватися:

"Мої щасливі миті мають ось такий вигляд. Рідненький мій ведмедик. Чекаю. Люблю. Вірю", - підписала фото з чоловіком Білан.

Дружина Володимира Ращука показала рідкісне фото з ним / Фото: instagram.com/vikki.bilan

Володимир Ращук і Вікторія Білан / Фото: instagram.com/vikki.bilan

Нагадаємо, що у червні 2022 року дружина Володимира Ращука Вікторія розповіла, як він бився за Сєвєродонецьк. Акторка поділилася, що вперше за часи війни вона побачила, як чоловік плаче. Ращук тяжко переживав втрату своїх побратимів.

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