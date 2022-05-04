Відома українська акторка провела 33 дні у бомбосховищі: "Я перебувала на першій лінії фронту"

Зірка серіалів "Слуга народу", "Жіночий лікар", "Будиночок на щастя", "СидОренки-СидорЕнки" Віталіна Біблів розповіла, як переживає війну.

За словами артистки, так вийшло, що вона перебувала на першій лінії фронту і 33 дні вона провела у бомбосховищі.

"Це Бучанський район, село Чайки. Це, звичайно, не Буча, але було дуже гаряче і в нас також тут. Я 33 доби прожила у сховищі. Я виходила тільки для того, щоб погодувати тварин, яких люди залишили на тих, хто не поїхав", - розповіла Біблів програмі "ЖВЛ".

Акторка зрозуміла, що якщо не буде щось робити, то збожеволіє. Тож вирішила, що буде піднімати українцям бойовий дух і вигадала записувати відео з "бабою Наташею":

"Я зрозуміла, що я маю підіймати бойовий дух українців, тому я стала записувати звернення баби Наташі. Мені дуже багато людей писало. З Маріуполя, з Харкова, з підвалів, які чекали випусків. Мене це дуже мотивувало кожного разу виходити. Також волонтерила на місцях. Я стала комендантом свого бомбосховища. Я знала скільки у мене людей, ми співпрацювали з хлопцями з тероборони, укріпляла пости, тягала пісок", - розповіла артистка.

Акторка Віталіна Біблів про трагедію в Бучі: "Ми могли б бути наступні"

Також, ледь стримуючи сльози, Біблів прокоментувала звірства в Бучі які відбувалися зовсім неподалік:

"Стільки болі, що пережили ці діти, дівчата… Усвідомлення того, що ми могли бути наступні. Воно все поруч. Що вони прийняли на себе такий біль. Я їх ніколи не забуду. Я буквально вчора казала своїм сусідам, я тепер зовсім по-іншому буду казати, що я проживаю в Бучанському районі", - поділилася Біблів.

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