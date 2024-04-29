Відома українська акторка розповіла про загибель чоловіка на фронті та як дає раду своєму горю

Українська акторка Надія Хільська розповіла про загибель свого чоловіка, актора Олексія Хільського, який пішов з життя 17 серпня минулого року.

Артистка розповіла, що її коханий служив на передовій сержантом взводу. Того фатального дня Олексій разом із побратимами вирушив на завдання, де отримав поранення. Актора намагалися евакуювати, та, на жаль, до місця їхнього перебування прилетів російський дрон-камікадзе.

Олексій Хільський / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

"Це було на "нулі". Чоловік був у розвідці, сержантом взводу. Вони розділилися на дві групи, і, коли Олексій почув постріли, побіг на допомогу другій групі та був поранений. Хлопці намагалися його евакуювати, але прилетів кацапський FPV-дрон і він загинув. Я бачила все це з екшн-камери, запис якої мені надали побратими Олексія. Я бачила все... Але навіть після цього мені важко повірити у його смерть. Навіть приходячи до нього на кладовище, не усвідомлюю, що він там", - поділилася акторка в інтерв'ю "Фактам".

Як говорить Надія, після загибелі чоловіка для неї почалося справжнє пекло. Зокрема, подружжя було разом 17 років, з яких 14 прожило у шлюбі. Після втрати коханого Хільська відчуває порожнечу всередині. Також артистка намагається не плакати, хоча це й складно вдається. Надія говорить, що її чоловікові не хотілося б, щоб вона лила сльози.

Надія Хільська з чоловіком / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

"Порожнеча після смерті Олексія залишається. Він був частиною мене, і ця частина зараз…Буває, на мене находить хвилями. Знаю, що чоловік не хотів би, щоб я плакала, а щоб продовжувала життя. Але… важко. Буває, що їду в машині й починаю плакати, бо бачу якусь кав'ярню, в якій ми любили сидіти. Я дуже намагаюсь навчитись не плакати. Хочу згадувати Олексія світло, усміхатися. Я зараз тільки на шляху до цього", - зізналась артистка.

Надія Хіліська розповіла, що втрату тата тяжко переживає їхня донька-підліток Валерія. За словами акторки, дівчинці складно дається усвідомлення, що батька більше немає. Але разом з тим Валерія почала краще навчатися, як цього хотів тато, запланувала вступати на режисерку.

Надія Хільська з донькою та чоловіком / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

"Вона проживала всі періоди — відторгнення, неприйняття, злість. Лєра довго була сердита, що Олексій пішов на фронт. У неї зараз важкий період підлітка. Не хоче, щоб я казала "пішли на кладовище", а тільки: "Пішли до тата". Натомість Лєра почала класно вчитися. Зараз у неї тільки 11 та 12 балів. Льоша завжди був досить вимогливий до її навчання. Можливо, це все заради нього. Донька хоче бути режисеркою, і на це також вплинув Льоша", - розповіла артистка.

Надія зізналась, що нині вона вчиться жити по-новому. Акторка намагається не угробити себе та бути підтримкою для доньки.

"Просто навчитись жити по-новому. Завдання — вижити й бути підтримкою доньці, не угробити себе. Я підтримую збори та маю сподівання, що ми скоро виграємо війну й не почуємо вже ніколи про клятих окупантів", - додала Хільська.

Надія Хільська / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на фронті загинув актор Андрій Доманський. Артист захищав Україну від окупантів від початку повномасштабної війни.

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