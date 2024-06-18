Відома українська акторка вступила до лав ЗСУ: "Стаю на захист своєї країни"

Українська акторка Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Марія Агапітова повідомила, що вступила до лав ЗСУ.

Відповідне рішення артистка прийняла ще 2022 року. Утім, тоді їй відмовили в службі, мовляв, її час ще не настав. Днями у своєму Facebook Марія показалася у військовій формі та повідомила, стала військовослужбовицею.

"2022 року, стоячи в величезній черзі в ТЦК, мене не взяли зі словами: "Настане і твій час". Ось він і настав! Я стаю на захист своєї країни!" – повідомила акторка.

Марія Агапітова

Разом із тим Агапітова звернулася до фанів з проханням про допомогу. Акторка зізналась, що їй видали все необхідне для служби, однак із забезпеченням жінок доволі складно. Марії необхідна броня, яка буде саме жіночою. Однак артиста не в змозі придбати все самостійно, тож вона оголосила збір на 50 тисяч гривень.

"Мені необхідна хороша броня, бо я ще хочу мати дітей і вийти на сцену. Мені видали все необхідне, але жіночого, тим паче анатомічного, на жаль, немає. А найжахливіше, що для жінок все вдвічі дорожче", - поділилася артистка.

Нагадаємо, хореограф Дмитро Дікусар служить в лавах ЗСУ від початку повномасштабної війни. Нещодавно танцівник вийшов на зв'язок та показав відео з передової.

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