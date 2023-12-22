Відома українська фотографка отримала поранення на фронті: подробиці

Жінка отримала уламкове або кульове поранення в стегно.
Відома українська документальна фотографка Влада Ліберова отримала поранення на фронті.
Відповідну сториз у Інстаграмі оприлюднив її чоловік, відомий український документальний фотограф Костянтин Ліберов.
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На цьому відео видно поранену Ліберову, яка обговорює з іншими людьми свою травму, зокрема, місце, куди вона була завдана. Сам Костянтин зазначив у сториз, що “сьогодні у нас у всіх другий день народження”.
Влада і Костянтин Ліберові: що відомо
Влада і Костянтин Ліберові — відомі українські фотографи. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вони почали їздити на передову та деокуповані населені пункти і фіксувати на фото роботу бійців ЗСУ і загалом документують війну без прикрас.
Їхні світлини вже облетіли світ. Фотографи працюють у найгарячіших точках України. Їхні фото публікують світові ЗМІ, такі як BBC, Welt, Vogue, Forbes. Також неодноразово їх використовував у соцмережах президент України Володимир Зеленський та інші високопоставлені особи.
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