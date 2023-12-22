Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відома українська фотографка отримала поранення на фронті: подробиці

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
Дата публікації
Перегляди
1098
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відома українська фотографка отримала поранення на фронті: подробиці

Влада Ліберова / X (Twitter)

Жінка отримала уламкове або кульове поранення в стегно.

Відома українська документальна фотографка Влада Ліберова отримала поранення на фронті.

Відповідну сториз у Інстаграмі оприлюднив її чоловік, відомий український документальний фотограф Костянтин Ліберов. 

Читайте провідні новини дня:

На цьому відео видно поранену Ліберову, яка обговорює з іншими людьми свою травму, зокрема, місце, куди вона була завдана. Сам Костянтин зазначив у сториз, що “сьогодні у нас у всіх другий день народження”.

Влада і Костянтин Ліберові: що відомо

Влада і Костянтин Ліберові — відомі українські фотографи. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вони почали їздити на передову та деокуповані населені пункти і фіксувати на фото роботу бійців ЗСУ і загалом документують війну без прикрас.

Їхні світлини вже облетіли світ. Фотографи працюють у найгарячіших точках України. Їхні фото публікують світові ЗМІ, такі як BBC, Welt, Vogue, Forbes. Також неодноразово їх використовував у соцмережах президент України Володимир Зеленський та інші високопоставлені особи.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1098
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація