Відома українська співачка з Ужгорода виступила у російському Сочі

Відома співачка родом з Ужгорода Єлизавета Іванців, відома багатьом під псевдонімом Йолка, опинилася серед тих українських зірок, які сидять в Росії і воліють мовчати про війну.

Ба більше, у суботу, 30 квітня, Йолка не понехтувала корпоративом у російському місті Сочі. Фрагментом відео з заходу, на якому виступала артистка, поділився Telegram‑канал "Боже, яке кончене!".

Йолка виконала декілька своїх найвідоміших пісень, серед них "Прованс" та "На большом воздушном шаре".

"Можеш мріяти про сидіння хіба що на улюбленій пляшці, бо в Борисполі ти вже ніколи сидіти не будеш", - прокоментували фразу з пісні "Прованс" у Telegram‑каналі.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни РФ проти України Йолка, яка до цього жила і працювала у Росії, жодним чином не висловилася. Вона продовжує давати концерти, виступати на корпоративах, тим самим підтримуючи російське вторгнення на територію її батьківщини.

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