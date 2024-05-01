Відомий актор-військовий розповів про службу в ЗСУ: "Не думав, що таке може бути у війську"

Зірка серіалу "Обіцянка Богу", український актор Юрій Феліпенко, який нещодавно доєднався до лав ЗСУ, розповів про свою службу.

Нині артист, який перебуває у складі батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр, минає військові навчання та отримує базові армійські ази. Артист зізнався, що почувається дійсно потрібним, коли перебуває на службі. Хоч Феліпенко і не знається на військовій справі, але залюбки здобуває нові знання.

Юрій Феліпенко / Фото: instagram.com/y.felipenko

"Перебуваючи тут, я вже відчуваю, що я необхідний. Я небагато знаю в армійській темі, але залюбки вчусь. Я дійсно отримую задоволення. І величезна мотивація для мене особисто — це піклування батальйону про нас. Я не думав, що може бути таке у війську. Зараз я ще впевненіший у своєму виборі, ніж був до цього", - розповів актор в інтерв'ю для сайту "1+1".

Юрій Феліпенко зізнався, що вже звик до змін у своєму житті. Щоправда, за його словами, йому не знадобилося багато часу для адаптації, адже рішення про вступ до лав ЗСУ прийняв обмірковано. Також артист зізнався, що нині його думки повністю зайняті військовими навчаннями, а от на акторську діяльність часу просто не вистачає.

Юрій Феліпенко / Фото: instagram.com/y.felipenko

"Знаєте, призвичаїтися було неважко, тому що я цей вибір зробив не за один день. Щодо навчання, я максимально намагаюся віддати себе сюди. Зараз зовсім не думаю про акторське. Мені це наразі нецікаво. Я хочу максимально взяти ті знання, які мені дадуть тут, а потім безпосередньо в батальйоні", - зазначив актор.

Нагадаємо, нещодавно акторка Даша Легейда висловилась про службу свого чоловіка Дмитра Сови. Артистка зізналась, де перебуває її коханий-військовий та як часто вони бачаться.

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