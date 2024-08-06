Відомий актор зазнав серйозного поранення на фронті: "Черепно-мозкова травма та зашите обличчя"

Популярний актор театру і кіно Андрій Валенський зазнав серйозно поранення на фронті.

Сумну новину повідомили його колеги за сценою. Зокрема, акторка Римма Зюбіна у Facebook написала, що Валенський зазнав поранення у боях в Донецькій області. Акторові зробили операцію, нині він перебуває в Києві на реабілітації.

"Сталося це в Донецькій області між Клищіївкою та Іванівським. В Андрія Валенського черепно-мозкова травма, контузія, розбите та зашите обличчя, зламаний ніс, зламана ліва рука, обпечена права рука, роздроблене праве стегно", - повідомила Зюбіна.

Андрій Валенський / Фото: www.facebook.com/z.rimma.z

Наразі Андрія Валенського активно підтримують його колеги за сценою. Окрім того, вони повідомляють, що на артиста чекає ще одна операція та тривалий процес реабілітації. Тож, актори просять небайдужих за можливості підтримати Валевського та допомогти йому зібрати кошти на лікування.

Нагадаємо, раніше учасник "Голосу країни-12" Давид Маскиса зазнав серйозного поранення на фронті. На музиканта теж чекає операція та реабілітація.

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