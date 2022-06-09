Відомий астролог спрогнозував дату закінчення війни в Україні та вказав, на чию користь

Відомий астролог спрогнозував дату закінчення війни в Україні та вказав, на чию користь

Відомий астролог Влад Росс склав на літо 2022 року прогноз для України і запевняє, що війна триватиме до серпня.

За передбаченнями астролога, в липні українські війська почнуть гнати російських окупантів з усіх боків, зокрема з Харківською області.

Про це Росс розповів виданню "Главред".

"Більше того, в цей час може не стати Чорноморського флоту РФ – він може бути знищений ракетами, які будуть надані Заходом Україні. Можливо, тут зіграють свою роль протикорабельні ракети "Гарпун", передані Україні. Був Чорноморський флот – і не стало. Був Кримський міст – і не стало його. Моста не буде. І Крим не буде російським", – розповів астролог.

Він також висловив переконання, що війна закінчиться повною перемогою України – визволенням і Донбасу, і Криму.

"Донбас буде звільнений точно та одразу. А щодо деокупації Криму, Україна піде на переговори, і вже інший політик, не Путін, поверне їй Крим мирним шляхом", – прогнозує Росс.

Нагадаємо, російський професор Дмитро Орєшкін заявив, що наступником Путіна стане "найнепомітніша, найпридуркуватіша" людина без амбіцій.

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