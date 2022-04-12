Відомий бізнесмен розповів, як одіозний український адвокат незаконно втік від мобілізації

За словами бізнесмена, Дідковського нібито бачили у Відні під час прогулянки.

Одіозного українського адвоката, керівника юридичної фірми "Астерс" Олексія Дідковського запідозрили у незаконному перетині кордону під час дії воєнного стану. Імовірно, він міг це зробити, щоб не потрапити під мобілізацію.

Про це розповів відомий бізнесмен Сіяр Куршутов на своїй сторінці в Facebook.

За словами бізнесмена, Дідковського нібито бачили у Відні під час прогулянки.

"Мої джерела в прикордонній службі, підказали, що згідно з даними прикордонної бази - даний дезертир перебуває в Україні. Перевірив, через свої угорські контакти - 28 лютого о 20:35 перетнув кордон через пункт пропуску Лужанка і в'їхав до Євросоюзу, через 7 хвилин, о 20:42 номер телефону Дідковського включився в роумінг в Угорщині (правоохоронці легко це перевірять, він багато років користується цим номером)", - пише Куршутов.

У зв'язку з цим бізнесмен звернувся в Facebook до Держбюро розслідувань з проханням застосувати до адвоката, котрий нібито втік, необхідні заходи, а Держприкордонслужбу пояснити, як він зміг перетнути кордон.

Куршутов також розповів, що зіткнувся з роботою цієї юридичної фірми кілька років тому. За словами його джерел, юристи цієї компанії "вигадували байки й чинили тиск на суд через заступника голови Адміністрації президента часів Порошенка Олексія Філатова".

"При будь-якій владі ця компанія виявлялася "правильною" і щорічно отримуючи мільярди від Приватбанку та інших державних структур, окремі її керівники бігають по високих кабінетах, дискредитуючи конкурентів і ліплячи всім клеймо корупціонерів і ворогів народу", - розповів бізнесмен.

Нагадаємо, раніше український бізнесмен Сіяр Куршутов опублікував у своїх соцмережах пост, у якому гарантував 100 тисяч доларів людині, якій вдасться знайти сепаратистку Наталію Поклонську і доставити її до відділку СБУ.

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