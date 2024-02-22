Відомий блогер вперше розповів про брата-військового, який у бою з окупантами втратив кінцівки

Відомий український блогер Олег Машуковський вперше розповів про свого брата, який захищав країну від російських загарбників.

У своєму Instagram знаменитість поділився, що тривалий час не спілкувався з рідною людиною, однак під час повномасштабної війни відновив зв'язок. Нещодавно ж Машуковський був у Харкові, де нарешті після багатьох років зустрівся з братом.

"Коли я був у Харкові, я бачився з однією людиною, якою дуже пишаюся. Людина – герой! Я бачився зі своїм братом. Мій брат – військовий. Ми з ним востаннє бачилися ще в дитинстві, але від початку повномасштабної війни підтримували зв'язок", - поділився блогер.

Допис Олега Машуковського / Фото: instagram.com/mashukovsky

Машуковський розповів, що його рідна людина захищала країну від російських окупантів. На жаль, на війні брат блогера втратив кінцівки. Машуковський звернувся до свого брата, та зазначив, що він неабияк ним пишається та подякував за захист.

"Він захищав нашу країну від ворога. Героїчно захищав, але, на жаль, пів року тому він втратив кінцівки…Я знаю, що ти це читаєш. Хочу, щоб ти знав, що ти неймовірна людина, герой, наш захисник. Я тобою пишаюся та тисячі людей вдячні тобі та твоїм побратимам і посестримам", - звернувся до брата блогер.

Допис Олега Машуковського / Фото: instagram.com/mashukovsky

Нагадаємо, нещодавно ведучий Орест Дрималовський показав, як минають його військові навчання. Шоумен на початку лютого вступив до лав ЗСУ.

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