Відомий британський співак потужно підтримав Україну та послав Путіна зі сцени – відео

Відомий британський рок-співак Yungblud потужно підтримав Україну.

Днями артист, справжнє ім'я якого Домінік Гаррісон, відіграв концерт у Відні.

На сцені із українським прапором на плечах виконавець виступив із промовою. Зірка жорстко засудив війну Путіна проти нашої держави.

"Я страшенно злий. Я страшенно злий за прекрасних людей з України. Наше покоління не може підтримувати це лайно. Нам потрібно замінити цих старих проклятих виродків. Нам треба скинути цих старих покидьків. Нах*й Путіна. Ми можемо змінити ситуацію. Ти маєш голос, використовуй його! Слава Україні", – заявив Yungblud.

Менш ніж за добу це відео зібрало 145 тисяч переглядів та майже 6 тисяч повідомлень. Так, у коментарях користувачі подякували музиканту за підтримку.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова показала, що російські окупанти зробили з дитячим майданчиком на території її ЖК. Артистка повернулася додому.

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