Відомий філософ Фукуяма спрогнозував колапс у Росії та підказав Путіну вихід

Відомий філософ, політичний економіст й публіцист японського походження, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма спрогнозував колапс у Росії.
Науковець вважає, що найближчими днями Росію очікує великий колапс. Та вказав Путіну на вихід з ситуації: для цього потрібно покинути територію України.
Про це Фукуяма написав у Тwitter.
"Куди більший російський колапс відбудеться в найближчі дні", - написав він.
A much bigger Russian collapse will unfold in the coming days.— Francis Fukuyama (@FukuyamaFrancis) October 3, 2022
Фукуяма також запропонував Путіну, як можна закінчити війну, для цього він перепостив карту адмінкордону України та РФ у Криму та зауважив, що це - єдиний вихід для РФ, який не довго залишатиметься відкритим.
This off-ramp won't stay open for long. https://t.co/phx6ay4l9I— Francis Fukuyama (@FukuyamaFrancis) October 3, 2022
Нагадаємо, політолог назвав три країни, які можуть бути проти вступу України до НАТО.
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