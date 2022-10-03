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Відомий філософ Фукуяма спрогнозував колапс у Росії та підказав Путіну вихід

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Відомий філософ Фукуяма спрогнозував колапс у Росії та підказав Путіну вихід

Фото: Associated Press

Відомий філософ, політичний економіст й публіцист японського походження, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма спрогнозував колапс у Росії.

Науковець вважає, що найближчими днями Росію очікує великий колапс. Та вказав Путіну на вихід з ситуації: для цього потрібно покинути територію України. 

Про це Фукуяма написав у Тwitter.

"Куди більший російський колапс відбудеться в найближчі дні", - написав він.

Фукуяма також запропонував Путіну, як можна закінчити війну, для цього він перепостив карту адмінкордону України та РФ у Криму та зауважив, що це - єдиний вихід для РФ, який не довго залишатиметься відкритим. 

Нагадаємо, політолог назвав три країни, які можуть бути проти вступу України до НАТО

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