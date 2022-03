Відомий литовський гурт присвятив пісню українцям: "Ви переможці, Україно"

Під час виконання пісні артисти також зазначили, куди має піти "руський воєнний корабель".

Відомий литовський гурт LT United, який був учасником "Євробачення-2006", не залишився спостерігати осторонь за подіями, які наразі відбуваються в Україні.

Музиканти вирішили підтримати українців та присвятили пісню Україні. Загалом, артисти переспівали свою відому композицію We are the winners of Eurovision. Нині вона лунає, як You are the winners, Ukraina ("Ви переможці, Україна").

Учасники колективу співають про те, що українці переможуть, а "руський воєнний корабель" піде у всім відомому напрямку.

До речі, співаки вигукували "Слава Україні", а позаду них красувався український прапор.

Нагадаємо, раніше представник Італії на "Євробаченні-2022" виступив із українським прапором в руках. Виступ 29-річного артиста відбувся під час Всесвітньої виставки Expo-2020 у Дубаї.

