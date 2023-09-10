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Відомий політолог Фукуяма назвав, які країни стануть жертвами Росії після України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Відомий політолог Фукуяма назвав, які країни стануть жертвами Росії після України

Політичний філософ Френсіс Фукуяма / Фото: Getty Images

Політолог пояснив, якими будуть наслідки війни Росії проти України.

Відомий політолог, старший науковий співробітник Стенфордського університету Френсіс Фукуяма розповів, що якщо Росія залишить за собою захоплені території України, то наступними жертвами країни-окупантки можуть стати Грузія, Казахстан і Молдова. 

Про це він сказав під час засідання на "Ялтинській європейській стратегії" (YES), повідомляє пресслужба форуму. 

Фукуяма зазначив, що війна Росії проти України матиме вплив і на інші держави. 

"Залежно від результату цієї війни – багато що може змінитися в інших країнах. Грузія, Молдова і Казахстан – кожна з цих країн зазнає негайного впливу у випадку, якщо Росія переможе, втримається, зможе залишити за собою захоплені українські території. У росії є зазіхання на суверенні території цих країни. Сподіваюсь, що вони матимуть можливість розвиватися як незалежні демократії", - сказав політолог. 

Наслідки російської агресії також матимуть вплив на Південно-Східну Азію, де Китай може наважитись на агресію проти Тайваню. Крім того наслідки війни відчують і у США. 

Нагадаємо, перемога України у війні відрізнятиметься від тотального розгрому, як це було з нацистською Німеччиною після Другої світової, вважає американський політичний філософ Френсіс Фукуяма.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3467
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