Відомий режисер російських фільмів виїхав з РФ і воює на боці України

Про це розповів колега Андрія Кавуна Богдан Бенюк.
Керівник Театру на Подолі, український актор Богдан Бенюк розповів, як відомий український та російський режисер Андрій Кавун пішов воювати на боці України.
Бенюк, який раніше заступився за Ірину Фаріон у скандалі з мовним питанням, поділився, що Кавун був дуже популярним у Росії. Він відомий за режисерською роботою над іронічним бойовиком "Полювання на піранью" та історичній драмі "Кандагар".
Втім, з початком повномасштабного вторгнення режисер повернувся до України і пішов на війну захищати свою країну від російських окупантів:
"Коли я довідався, що Андрій Кавун, режисер, в якого я знімався, що він зараз воює в українській армії, знявши вісім фільмів в Росії. Самодостатній режисер, він кинув це все, переїхав сюди і пішов воювати. То в мене слів не було, я коли телефоном з ним говорив і поїхав потім до нього у військову частину, там зустріч зробив. І відкрив його для своїх, бо в батальйоні ніхто не знав, чим він займався. І коли я їм показав уривок фільму "Кандагар" і потім кажу: "Ось він, той режисер, який це робив". То полковник до нього підійшов і запитав: "Чому ти про це не розповідав?". А він каже: "А як я вам маю казати, що я режисер, при чому я прийшов тут служити, я буду оці козирі свої відкривати". То він потім передзвонив мені і каже: "Пане Богдане, ви зробили мене героєм нашого батальйону", - розповів Бенюк у проєкті "Різні люди".
Бенюк поділився, що після того, як він розповів побратимам Андрія Кавуна, ким він був у мирному житті, то режисеру дозволили писати сценарії та знімати все, що відбувається на фронті, аби він потім міг показати це у своїх картинах.
Також Бенюк розповів, що зараз на передовій воює відомий український актор, зірка серіалу "Останній москаль" Володимир Ніколаєнко:
"От буквально Володимир Ніколаєнко з одної гримерки воювати пішов, у 54 роки його призвали", - сказав Бенюк.
Нагадаємо, раніше співачка Настя Приходько різко засудила позицію актора Богдана Бенюка, який підтримав Ірину Фаріон у скандалі з мовним питанням.
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