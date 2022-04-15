Відомий російський актор Феклістов звернувся до українців: "Ми відчуваємо неймовірний сором"

Артист зазначив, що росіянам намагаються "затулити вуха і заплющити очі".
Знаменитий російський актор Олександр Феклістов записав відозвернення до українців.
У своєму зверненні артист висловив слова солідарності з українцями і наголосив, що росіяни відчувають величезний сором через те, що відбувається:
"Любі мої українські колеги. З ким я працював, хто мене пам'ятає. Хочу вам висловити слова солідарності. Ми тут в Росії відчуваємо, звичайно, неймовірний сором у зв'язку з тим, що сталося. Але це все дрібниці у порівнянні з тим, що терпить зараз Україна", - сказав Феклістов.
Горжусь своим другомОпубликовано Сергеем Халкиди Четверг, 14 апреля 2022 г.
Актор зазначив, що росіянам намагаються "затулити вуха і заплющити очі", але вони бачать і чують про наше горе:
"Знаєте, колись у моєму дитинстві у садку була вихователька, яка, якщо ти не засинав у тиху годину, дуже сильно давила тобі на очі, щоб ти заснув. Ну от від 24 лютого нам намагаються заплющити не лише очі, а й вуха, але тим не менш, ми бачимо і чуємо про ваше горе і висловлюємо свою солідарність. Знаєте, мій дядько Валентин Олексійович під час Великої Вітчизняної загинув під Києвом. Зник безвісти, вірніше так. Так я не розумію, навіщо ми це повторюємо. Це жахливо боляче і гірко. Ми з вами", - сказав у своєму зверненні Феклістов.
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