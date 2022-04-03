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Відомий російський актор показав, як окупанти потрощили його будинок під Києвом

Відомий російський актор показав, як окупанти потрощили його будинок під Києвом

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Відомий російський актор показав, як окупанти потрощили його будинок під Києвом

facebook.com/pabaduba

Сергій Писаренко повідомив, що встиг вивезти з селища дружину та доньку.

Відомий російський актор та комік Сергій Писаренко повідомив, що його будинок під Києвом потрощили окупанти.

Зірка "Дизель Шоу" повідомив про це на своїй сторінці у Facebook та показав фото оселі після приходу "руского міра".

© facebook.com/pabaduba
facebook.com/pabaduba

Знаменитість зазначив, що він, його дружина та донька не постраждали — гуморист вивіз рідних до Талліна.

Нагадаємо, у травні 2020 року Писаренко викликав обурення своєю заявою про дружбу росіян та українців. Тоді він навіть припустив, що народи навмисно хтось сварить, адже на його переконання вони продовжують спілкуватися по-дружньому.

Зауважимо, артист народився у шлюбі українки та росіянина, але вже доволі тривалий час жив під Києвом. Однак його діти і батьки продовжують мешкати в Росії.

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